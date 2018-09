Im Karlsruher Zoo geht die Saison der Gondolettas zu Ende. Noch bis Feiertag am 3. Oktober können Zoogäste die kleinen Boote nutzen, die im Stadtgarten- und Schwanensee ihre Runden ziehen. Danach kommen die Gondolettas ins Winterquartier, bevor zu Ostern 2019 die neue Saison beginnt.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Saisonbilanz", wird der Karlsruher Zoo-Finanzchef Steffen Karcher in einer Pressemitteilung zitiert. "In diesem Jahr haben wir die Tickets für die Gondolettas nicht nur an den Eingangskassen verkauft, sondern auch an Automaten direkt an den Bootsstegen", so Karcher. Das wurde von den Besuchern des Zoos sehr gut angenommen.

Insgesamt wurden kurz vor Ende der Saison bereits mehr als 100.000 Einzeltickets verkauft, zudem gab es 2018 rund 4.500 Jahreskarten für die Rundfahrten. Die Bedeutung der Gondolettas sei sehr hoch, berichtet Karcher: "Sie sind zu einem Wahrzeichen für den Zoo geworden. Für viele Menschen gehören sie einfach zum Zoobesuch dazu."

Die positive Wetterprognose für das Wochenende und den Feiertag wird nochmals für eine gute Nutzung zum Ende der Saison sorgen. Ab Donnerstag werden die Boote, die an einem Seilzug, ähnlich einem Skilift, langsam durchs Wasser gleiten, von den Mitarbeitern des Gartenbauamts aus dem Wasser gezogen und ins Winterquartier gebracht.