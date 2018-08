vor 2 Stunden Karlsruhe Goldbarren und Uhren geklaut: Polizei sucht zwei Frauen nach Einbruch in der Weststadt

Am helllichten Tag sollen zwei Frauen in ein Anwesen in der Weststadt eingedrungen sein und Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen haben. Ein Zeuge beobachtete und verfolgte das diebische Duo, verlor sie aber aus den Augen. Eine spätere Fahndung der Polizei verlief auch ohne Erfolg.