vor 2 Stunden Wolfartsweier Glühwein statt Schwimmen: Freibad Wolfartsweier lädt zum Winterfest ein

All diejenigen, die in den kalten Wintermonaten das Freibad vermissen, sollten am Freitag, 19. Januar, ins Freibad Wölfle in Wolfartsweier gehen. Dort findet ab 17 Uhr ein Glühwinterfest statt.