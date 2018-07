vor 12 Stunden Stuttgart Gewittergefahr zur Wochenmitte, aber kein Ende der Hitze in Sicht

Auch in dieser Woche kühlen die Temperaturen im Südwesten nicht ab: «Die Hitzewelle setzt sich fort und hat am Dienstag ihren Höhepunkt», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Montag. Verbreitet könne es dabei Temperaturen bis zu 36 Grad geben. Selbst in der Nacht fallen die Temperaturen in den Großstädten laut Angaben des Wetterdienstes nicht unter 20 Grad.