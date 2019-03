vor 6 Stunden Karlsruhe Gewalttat in Durlach: 24-Jähriger attackiert Ex-Freundin und Kind

Ein 24-Jähriger hat am Dienstagabend seine 20-jährige Ex-Freundin in deren Wohnung in Durlach so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus kam. Auch der zweijährige Sohn der Frau wurde leicht verletzt.