vor 10 Stunden Karlsruhe Geschlagen, getreten und beraubt: Unbekannte überfallen 25-Jährigen

Ein 25-Jähriger ist am späten Sonntagabend im Bereich des Karlsruher Schlossplatzes niedergeschlagen und anschließend beraubt worden. Das teilt die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung mit.