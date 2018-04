Im Alter wird es immer schwieriger eine Sportart zu finden, die einem Spaß macht und die der Körper mitmacht. Doch ohne Sport ist der Alltag schwer zu meistern und die Gesundheit leidet darunter.

Viele kennen es: Die Sportart, die einem früher so viel Spaß gemacht hat, macht der Körper irgendwann einfach nicht mehr mit und man treibt schließlich gar keinen Sport mehr. Dabei führt regelmäßige Fitness zu einem besseren und gesünderem Lebensstil und erhöht die Lebensdauer. Ein wöchentlicher kurzer Spaziergang an der frischen Luft reicht dabei schon vollkommen aus. Wenn dann noch Freunde dabei sind, macht Sport auch noch doppelt so viel Spaß. Genau das bieten die Apotheken in Karlsruhe unter dem Motto "Bewegte Apotheke" an: Ein gemeinsamer Spaziergang durch den Stadtteil mit Übungen für Koordination, Gleichgewicht oder Muskelkräftigung.

Zwischen den Dienstagen, 17. April und 26. Juni, startet die neue Runde der "Bewegten Apotheke" in Durlach. Wöchentlich wechselt der Treffpunkt von der Auerhahn-Apotheke zur Löwenapotheke. Eine professionelle Übungsleiterin der TG Aue heißt jeden, der sich mit Freude in der Natur mehr bewegen möchte, jeden Dienstag um 11 Uhr willkommen, das teilt die Stadt Karlsruhe in einem Bericht an die Presse mit.

In Rüppurr ist die "Bewegte Apotheke" dieses Jahr zum ersten Mal vertreten. Hier beginnt sie am 3. Mai um 10 Uhr an der Südstern Apotheke, daraufhin folgen acht weitere Termine. Alle Angebote, die bei jedem Wetter stattfinden, sind kostenlos und benötigen keine Anmeldung. Genauso wenig ist Sportbekleidung notwendig, das berichtet die Stadt Karlsruhe abschließend.