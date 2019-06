Wer in Karlsruhe auf Bus und Bahn angewiesen ist, hat es in den Nächten unter der Woche nicht leicht. Lediglich einmal pro Nacht fahren die Karlsruher Nachtbus- und Bahnlinien – die "Nightliner". Denn: Im Jahr 2016 wurde das Angebot aus Kostengründen zurückgefahren. Nun fragt die Grünen-Fraktion die Stadt Karlsruhe nach Alternativen – könnten Sammeltaxis eine Lösung sein?

Wer unter der Woche spät nachts mit Bus und Bahn nach Hause fahren möchte, steht in Karlsruhe oft lange an der Haltestelle: Nur einmal in der Nacht, um 4.30 Uhr am frühen Morgen, fahren die Karlsruher Nightliner – vier Bahn und vier Buslinien – ab dem Marktplatz in die verschiedenen Stadtteile. Nur an den Wochenenden, von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, verkehren die Nightliner stündlich.

Nightliner wurden 2016 "eingespart"

Das war nicht immer so: Bis zum Jahr 2016 gab es auch unter der Woche in der Nacht eine Anbindung im Stundentakt. Diese wurde damals im Rahmen des Haushaltsstabilisierungs-Prozesses aus Kostengründen so gut wie abgeschafft - nur die Fahrt um 4.30 Uhr blieb an den Wochentagen erhalten.

Nun fordert die Fraktion der Grünen die Stadt in einem Antrag dazu auf, gemeinsam mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) ein Konzept für "nächtliche Mobilität unabhängig von motorisiertem Individualverkehr" zu erarbeiten.

"Wir sehen einerseits die unverhältnismäßig hohen Kosten des Nightliner-Betriebs unter der Woche. Gleichzeitig sehen wir die Forderung nach bezahlbarer Mobilität in der Nacht als berechtigt an", so die Grünen-Fraktion in ihrem Antrag.

Taxi-Sharing statt Nightliner-Angebot?

Ob die Nightliner in Zukunft wieder häufiger fahren werden, bleibt allerdings erst einmal offen. Stattdessen im Gespräch: Taxi-Sharing-Angebote. "Es ist aktuell so, dass mit mytaxi - zukünftig 'free now' genannt - und mytaximatch zwei Apps am Markt sind, die prinzipiell die Möglichkeit zum Taxi-Sharing anbieten," teilt die Stadt in ihrer Stellungnahme mit. "Allerdings ist die Möglichkeit des Taxi-Sharings immer eine Entscheidung der örtlichen Taxizentralen."

Eine andere Möglichkeit wäre laut der Stadt Karlsruhe ein sogenanntes "Ridepooling"-Angebot. Dahinter verbirgt sich das Konzept, dass bei vielen Anfragen automatisch Fahrgemeinschaften mit ähnlichem Ziel gebildet werden. Anbieter eines solchen Dienstes sind laut der Stadt beispielsweise Moia, Via und clevershuttle.

"Diese Anbieter wählen die Städte aus, in denen sie hoffen, am schnellsten in die Gewinnzone kommen zu können", so die Stadt. Allerdings wolle die Stadt Karlsruhe zuerst mit den Taxizentralen das Gespräch suchen, ob sie bereit wären, das Taxi-Sharing ebenfalls in Erwägung zu ziehen. Bis die Karlsruher Nachtschwärmer wieder früher nach Hause kommen können, wird es also wohl noch eine Zeit dauern.

Zurück an die Gremien

Nach der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagmittag, liegt der Ball nun bei den Verkehrsbetrieben (VBK) und dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). Hitzig wurde im Bürgersaal diskutiert, nicht alle haben dem Antrag der Grünen zugestimmt. Etwa die SPD: "Wir haben damals ein Sparpaket geschnürt und da gehören die Nightliner dazu. Wir lehnen den Antrag ab", so Hans Pfalzgraf in seiner Rede zum Thema.

Andere Fraktionen standen dem Thema offener gegenüber. "Wir müssen die Interessen der jungen Generationen betrachten und Anreize für die Nutzung des ÖPNV schaffen", sagt Max Braun, von der Kult-Fraktion. Und Paul Schmidt von der AfD ergänzt: "Gutscheine für junge Menschen für diese Taxifahrten, diese Option sollte man prüfen!"

Mehr zum Thema

"Ridesharing" in Karlsruhe: Mobilität der Zukunft mit Tücken und ohne Nutzer

Karlsruher Nacht-Netz: Setzen die VBK den Rotstift bei Nightlinern an?

Sparmaßnahmen der VBK: Streichungen bei Nightliner, Linie 5 & 8