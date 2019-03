Geldregen in Stutensee: Unbekannter Lotto-Spieler gewinnt 120.000 Euro

Ein Lotto-Spieler aus Stutensee hat bei der Ziehung am Samstag das große Los gezogen. Der noch unbekannte Glückspilz gewann 120.000 Euro. Die Wahrscheinlichkeit für den Treffer lag bei 1 zu 15,5 Millionen.

Der glückliche Gewinner aus Stutensee sagte die ungewöhnlich hohen Gewinnzahlen 38, 41, 42, 46, 48 und 49 korrekt vorher, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung berichtet. Gedrückt wurden die Gewinnquoten von 19 weiteren Gewinnern in ganz Deutschland. So gab es für die Gewinner jeweils "nur" 119.760,90 Euro.

Am Millionentreffer schrammte der Spieler nur knapp vorbei. Er tippte auf die 3 als Superzahl, am Samstagabend fiel aber die 6 aus der Ziehtrommel.

Gewinner noch nicht bekannt

Wer der Glückspilz aus Stutensee ist, ist noch nicht bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle im Stadtgebiet Karlsruhe ab. Um den Gewinn zu erhalten, muss er die gültige Spielquittung in einer Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg vorlegen.

Den letzten Großgewinn in Stutensee gab es im September 2017. Damals gewann ein Spieler 100.000 Euro aus der Zusatzlotterie Super 6.