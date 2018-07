Wegen Taschendiebstahl, Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung unter Alkohol sowie Fahrens ohne gültigen Führerscheins wird sich eine 33 Jahre alte Frau verantworten müssen. Über die turbulente Fahrt mit Kleinkindern im Auto, informiert die Polizei in einer Pressemitteilung

Angefangen hat die wilde Fahrt wohl am Mittwochabend in der Karlsruher Südstadt. Die junge Frau soll gegen 20.15 Uhr bei einer am Karlsruher Werderplatz gelegenen Gaststätte mehrere Gäste angesprochen haben, um sich eine Wegbeschreibung einzuholen. Wohl unter diesem Vorwand griff sie in die Handtasche einer 64-Jährigen und zog deren Geldbörse heraus.

Allerdings begab sich die 33-Jährige in der Folge zu ihrem Fahrzeug und fuhr los. Ebenfalls im Fahrzeug: Ihre beiden Kleinkinder. Der Zeuge hatte sich der Frau noch in den Weg gestellt, um die Flucht zu verhindern. Durch einen Sprung zur Seite musste sich der Mann in Sicherheit bringen, wurde dabei aber noch vom Stoßfänger des Autos gestreift. Ein Zeuge bemerkte dies und stellte die Frau sowie deren Begleiter, dem sie die das Diebesgut übergeben haben soll. Gegen den Begleiter der Frau laufen gesonderte Ermittlungen.

Wenig später touchierte die mutmaßliche Diebin in der Marienstraße einen Zaun sowie zwei geparkte Autos, setzte ihre Fahrt aber unbeeindruckt fort. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst ergebnislos. Später sei die Frau an den Werderplatz zurückgekehrt und von den Polizeibeamten gestellt.

Wegen Alkoholgeruchs führten die Beamten einen Test durch, der einen Wert von gut einem Promille ergab. Die Beschuldigte musste anschließend zwei Blutproben abgeben. Wie sich zudem herausstellte, war die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.