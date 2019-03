vor 10 Stunden Knittlingen Gegen Lkw geprallt: 33-Jähriger stirbt bei Unfall auf B35 bei Knittlingen

Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.54 Uhr auf der B35 in Höhe Knittlingen-Ost. Ein 33-Jähriger war mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen das Heck eines Lkw-Aufliegers geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die B35 musste im Bereich des Unfallorts bis 0.10 Uhr voll gesperrt werden.