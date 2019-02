vor 8 Stunden Eggenstein Gegen Baum geprallt: 72-Jähriger bei Unfall auf B36 bei Leopoldshafen schwer verletzt

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, hat sich um kurz nach 9 Uhr auf der B36 in Fahrtrichtung Norden in Höhe der Ausfahrt Eggenstein ein Auto überschlagen. Eine Person soll nach ersten Informationen der Polizei eingeklemmt sein. In einer Pressemeldung gibt die Polizei nun bekannt, dass der 72-jährige Unfallverursacher wohl zu schnell unterwegs war.