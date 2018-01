vor 9 Stunden Karlsruhe Gefährliche K.o.-Tropfen: Landesweiter Anstieg, kein Problem in Karlsruhe

Die Wirkung von K.o.-Tropfen ist heimtückisch, das Opfer leichte Beute. Die Wirkung setzt nach 10 bis 20 Minuten ein. Rausch, Enthemmung, im schlimmsten Fall Bewusstlosigkeit mit Todesgefahr. In Baden-Württemberg steigt die Zahl der Missbrauchsfälle durch K.o.-Tropfen. Nicht so in Karlsruhe - die Polizei rät dennoch zur Vorsicht.