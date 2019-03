vor 13 Minuten Karlsruhe Geänderter Abholrhythmus der Karlsruher Biotonne: Ab April wieder wöchentliche Abholung

Ab April wird die Biotonne in Karlsruhe wieder wöchentlich abgeholt, nachdem sie in den letzten beiden Monaten nur zweiwöchentlich geleert wurde. Der Grund: Das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) führt 2019 eine Testphase durch, bei der die Tonne in den kühleren Monaten nur halb so oft geleert wird.