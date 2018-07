Gasaustritt in Bürogebäude: Mehrere Verletzte in der Karlsruher Südweststadt

Am Montagnachmittag kam es beim Friedrich-Scholl-Platz, nahe des Zoologischen Stadtgartens, zu einem Großaufgebot an Rettungskräften. Nach ersten Informationen ist dort Gas ausgetreten. Mehrere Personen erlitten eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung.

Gegen 16 Uhr kam es in einem Bürohochhaus in der Karlsruher Südweststadt zu einem Gasaustritt. Das berichtet die Polizei gegenüber ka-news. Vorangegangen sei ein Arbeitsunfall mit einer Schleifmaschine, heißt es von der Pressestelle weiter. Mehrere Personen hätten das Kohlenstoffmonoxid eingeatmet.

Das Bürogebäude wird derzeit geräumt und untersucht, ob sich das Gas noch in andere Bereich ausgebreitet hat und ob noch weitere Personen verletzt wurden. Neben einer Vielzahl an Rettungswagen aus der Region, soll auch ein Großraum-Rettungswagen aus Stuttgart unterwegs nach Karlsruhe sein.

Das Gas wird vom Menschen zunächst nicht wahrgenommen, kann allerdings Übelkeit, Kopfschmerzen, Krampfanfälle und Atemnot auslösen. Im schlimmsten Fall führt eine solche Vergiftung zum Tod. Behandelt werden Patienten durch eine Therapie mit reinem Sauerstoff, später auch in speziellen Überdruckkammern.

+++ Aktualisierung: 18.07 Uhr +++

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurden bei dem Unfall nach aktuellem Stand acht Mitarbeiter einer Fachfirma verletzt, die in der Tiefgarage Betonarbeiten ausführten. Die Betroffenen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Spezialklinik gebracht.

Im Rahmen des Einsatzes musste die Polizei 13 Stockwerke und mehrere Gebäudeteile durchsuchen und evakuieren. Mehrere Dutzend Personen waren von der Räumung des Bürogebäudekomplexes betroffen. Außerdem wurden rund um das Gebäude Straßenabschnitte gesperrt. Die Polizei war mit 25 Beamten im Einsatz. Die Entlüftungsarbeiten der Feuerwehr dauern momentan noch an, heißt es in der Mitteilung.