Seit dem 9. Dezember bietet der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) ein neues Angebot für seine Kunden. Mit dem neuen Tagesticket "Regio Spezial" können bis zu fünf Fahrgäste gemeinsam fahren. Die Karte berechtigt zu beliebig vielen Fahrten im jeweiligen Geltungsbereich. Das Ticket ist allerdings nur als vorübergehende Lösung gedacht.

Mit dem "Regio Spezial"-Ticket wird das Angebot zwischen dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und dem Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis (VPE) ergänzt. Die neue Tageskarte gilt im gesamten KVV-Gebiet und auf den Schienenstrecken des VPE. Außerdem hat das "Regio Spezial" Gültigkeit für die Stadtbahnlinie 6 im Abschnitt zwischen Neuenbürg und Bad Wildbad und für die Stadtbahnlinie 9 zwischen Kleinvillars und Bretten. Das gab der KVV in einer Pressemitteilung bekannt.

Mit bis zu vier Leuten gemeinsam reisen

Die Solo-Variante kostet 11,70 Euro. Für das "Regio-Spezial-Plus", mit dem bis zu fünf Personen fahren können, werden 20,30 Euro fällig. Inhaber des neuen Tickets können am Geltungstag beliebig oft im jeweiligen Bereich mit der Bahn fahren. Nach Fahrtantritt ist die Karte nicht mehr übertragbar. Seit dem Tarifwechsel am 9. Dezember kann die neue Tageskarte an allen mobilen Automaten erworben werden. Außerdem an den stationären Automaten des KVV, über den Online-Shop als Printtickets sowie über die Apps (kvv.mobil und kvv.ticket). Das neue Angebot soll allerdings keine Dauerlösung darstellen.