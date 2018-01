Ein Zeichen für Europa ist in Form der "All-in-one"-Flagge derzeit auf der Reise. Die Flagge setzt sich aus den 28 Fahnen der EU-Mitgliedsstaaten zusammen. Am kommenden Sonntag, 7. Januar, ist sie im Zuge der proeuropäischen Bewegung "Pulse of Europe" in der Fächerstadt zu Gast.

Das Thema "Europa" ist nicht bei jedem gleichermaßen beliebt. Doch die 28 EU-Staaten sind eine Einheit, die seit Jahrzehnten zusammenarbeiten und vor allem unzertrennlich zusammengehören - das will "Pulse of Europe" zeigen. Die Bürgerinitiative hat sich 2016 in Frankfurt gegründet und schnell Anhängern in weiteren Städten gefunden.

Das Ziel: Den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar machen. Im vergangenen Jahr haben sich zehntausende Europafreunde bei Kundgebungen überall in Europa für den Zusammenhalt stark gemacht -auch in Karlsruhe. Die lokale Bewegung von "Pulse of Europe" wird ihre Aktivitäten im Jahr 2018 fortsetzen. In den sozialen Netzwerken wie Twitter finden sich die Aktionen der Bewegungen unter dem Hashtag #PulseOfEurope. So sollen "Gegenbilder zu den lautstarken Aktionen der nationalistischen Schreihälse entstehen", so die Veranstalter in einer entsprechenden Pressemeldung.

Am Sonntag, 7. Januar, um 14 Uhr wird die "All in One Flag" von "Pulse of Europe" auf dem Platz der Grundrechte vor dem Karlsruher Schlossplatz präsentiert. Die Fahnen der 28 EU-Mitglieder sind zu einer Flagge vereint auf Europareise. Karlsruhe war die dritte Stadt, wo die Bewegung regelmäßig zu Kundgebungen und Veranstaltungen zusammengefunden hat. Aus diesem Grund kommt die "All in One Flagge" nach Luxemburg und Koblenz jetzt auch in die Fächerstadt.

Pulse of Europe am 26.März 2017 Alle Bilder