Der frühere deutsche Astronaut Ulf Merbold hat Alexander Gerst zurück auf der Erde begrüßt. "Das ist super, er macht einen guten Eindruck. (...) herzlich willkommen", kommentierte Merbold im Nachrichtensender n-tv Live-Bilder, die zeigten, wie Gerst aus der Sojus-Raumkapsel kommt.

Dass der deutsche Astronaut aus dem baden-württembergischen Künzelsau heil zurück auf die Erde gekommen ist, sei "wundervoll", so der erfahrene Astronaut.

Merbold, der bislang als einziger Deutscher dreimal im All war und in Stuttgart lebt, lobte zudem den Einsatz der Rettungsmannschaften. Sie hatten Alexander Gerst, seinen russischen Kollegen Sergej Prokopjew und seine US-Kollegin Serena Auñón-Chancellor am Donnerstag kurz nach der Landung der Raumkapsel gegen 6 Uhr (MEZ) in der Steppe von Kasachstan in Empfang genommen.

Alexander Gerst war am 6. Juni zur ISS aufgebrochen. Es war seine zweite Mission auf dem Außenposten der Menschheit. Als erster Deutscher übernahm er dabei zeitweise auch das Kommando auf der ISS. Am Dienstag übergab er es an seinen russischen Kollegen Oleg Kononenko. Gerst sollte noch am Donnerstag zurück nach Deutschland fliegen. Seine Heimatstadt Künzelsau plant für den Sommer eine große Feier zu Ehren Gersts.

Der promovierte Geophysiker und Vulkanologe Alexander Gerst gehört seit 2009 dem ESA-Astronautenkorps an. Er flog am 28. Mai 2014 an Bord eines russischen Sojus-Raumschiffes zur ISS, um dort ein halbes Jahr lang zu leben und zu forschen. Damit ist er der elfte Deutsche im All und der dritte deutsche Raumfahrer auf der ISS.



Bereits nach sechs Stunden Flug erreichte er die Raumstation, die die Erde in einer Höhe von 400 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von 28.800 Kilometern pro Stunde umkreist. Am 10. November 2014 endete die Expedition für Alexander Gerst und er flog, an Bord des Sojus TMA-13M Raumschiffs, zur Erde zurück. Alexander Gerst verbrachte 165 Tage, 8 Stunden und 1 Minute im Weltraum bei 2.566 Erdorbits.



Alexander Gerst studierte einst am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und flog als elfter Deutscher 2014 zum ersten Mal ins All. Die atemberaubenden Ausblicke teilte er mit der Welt auf seinem Twitter-Account. Angetan hatten es ihm nach eigener Aussage vor allem die Wolkenschatten und die Tag-Nacht-Grenze.

