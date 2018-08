Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am späten Samstagabend drei Personen verletzt worden. Der Unfallverursacher war kurz vor 23 Uhr auf der L560 bei Waghäusel unterwegs, als er beim Überholen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah.

Drei verletzte Personen, darunter ein 8-jähriger Junge, sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes, der sich am späten Samstagabend bei Waghäusel ereignete. Das geht aus einer Meldung der Polizei an die Presse hervor.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 48-jährige Fahrer eines Opels kurz vor 23 Uhr die Landesstraße L560 von Graben-Neudorf kommend in Richtung Wiesental. "Auf Höhe Waghäusel wollte er einen vorausfahrenden Motorradfahrer überholen, übersah dabei aber offenbar den aus Richtung Oberhausen-Rheinhausen entgegenkommenden 41-jährigen Fahrer eines Peugeots", heißt es in dem Polizeibericht weiter.

Der 41-Jährige habe noch versucht, dem Opel auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr vermeiden und es kam zu einem versetzten Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. "Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 48-jährige Unfallverursacher schwere Verletzungen, der Peugeotfahrer sowie dessen 8-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt", berichtet die Polizei.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die drei Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle gegen 2 Uhr musste der betroffene Abschnitt der L560 vollständig gesperrt werden, heißt es in der Meldung abschließend.