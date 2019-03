vor 49 Minuten Lena Kube Karlsruhe "Fridays For Future": Globaler Schülerstreik gegen die aktuelle Klimapolitik am 15. März - auch Karlsruhe ist dabei

"Fridays For Future" - die weltweiten Schülerstreiks sorgen jeden Freitag für leere Klassenzimmer und volle Innenstädte. In der Fächerstadt wurde in den vergangenen Monaten schon demonstriert. Nun planen Schüler auf der ganzen Welt den ersten globalen Streik - und Karlsruhe ist erneut mit dabei. "Am 15. März wird es den größten Klimastreik geben, den die Welt je gesehen hat", heißt es auf der offiziellen Website der Bewegung.