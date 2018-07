vor 4 Stunden Karlsruhe Freilaufender Hund beißt Frau: Halter geht einfach weiter

Eine Frau ist in Rheinstetten in der Kraichgaustraße von einem freilaufenden Hund gebissen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die 39-Jährige am Sonntag mit ihren beiden angeleinten Hunden einen Spaziergang gemacht.