Eine Frau ist am Donnerstag von einem Paketauto erfasst werden. Der Fahrer habe zuvor offenbar wenden wollen. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Donnerstagmittag, gegen 12.15 Uhr, kam es in Hagsfeld zu einem Unfall zwischen einem Sprinter und einer Fußgängerin. Wie die Polizei am Freitag in einem Pressebericht angibt, war die 56-Jährige im Bereich der Hofäckerstraße unterwegs. Der Fahrer eines Paketzustelldienstes wollte an der Stelle offenbar wenden und erfasst die Frau beim Rückwärtsfahren. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zur Klärung des Hergangs erbittet die Polizei Hinweise von Zeugen, die sich unter 0721/967180 melden können.