Fontänen vor der Pyramide: Wasserspiele auf dem Marktplatz nehmen Gestalt an

Zukünftig werden auf dem Marktplatz in den Boden eingelassene Wasserspiele im Sommer für etwas Abkühlung sorgen. Sie werden im Zuge der Neugestaltung der Innenstadt direkt vor der Pyramide installiert. Die Vorbereitungen sind nun nahezu abgeschlossen, teilt die Stadt Karlsruhe mit.

Der Marktplatz steckt mitten im Umbau. Künftig sollen dort, mitten in der Karlsruher Innenstadt, Bänke, Pflanzen und ein neuer, weißer Granitboden zum Verweilen einladen. Besonders schön für die warmen Tage: Vor der Pyramide in Richtung der Fußgängerzone der Kaiserstraße wird ein ebenerdiger Springbrunnen installiert.

31 Düsen lassen Wasser aus dem Boden schießen

Derzeit wird eine Platte aus wasserdurchlässigem Beton fertiggestellt, auf der die Düsentöpfe montiert sind, gibt die Stadt Karlsruhe bekannt. Diese Düsentöpfe wiederum dienen als Befestigung für die insgesamt 31 Düsen, aus denen das Wasser später sprudeln wird.

Bereits im Mai wurde die sogenannte "Technikkammer" platziert - ein unterirdisches Betonbauwerk aus zwei Teilen. Während die eine Hälfte der Wasserspeicherung dient, reguliert die andere Hälfte die Reinigung des zurückfließenden Wassers. Wer am Marktplatz vorbei läuft, kann bereits jetzt eine Vielzahl von Wasserleitungen sehen, die von der Technikkammer zu dem mittig vor der Pyramide liegenden Feld für die Wasserspiele führen.

Pflastersteine schützen den unterirdischen Brunnen

In den letzten Tagen haben die Arbeiter an einigen Stellen des Baufeldes mit dem Pflasterbau begonnen – auch im Bereich der Wasserspiele. Dabei schützt die Pflasterung mit hellen Granitsteinen den Unterbau vor eindringendem Wasser aus dem Brunnen.

Gleichzeitig wird das bisherige Baufeld auf der Nordhälfte des Marktplatzes etwas nach Süden, bis etwa zur Mitte des Rathauses, erweitert. Hier steht bis zu den Sommerferien das Verlegen von Gas- und Wasserleitungen vor dem Rathaus an, so die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung.

Aufgrund der Baustelle: Der Weg ins Rathaus ist anders

Darüber hinaus wird eine Datenleitung unter der Treppe zum Rathaus hindurch in das Verwaltungsgebäude verlegt. Wegen dieser Arbeiten ist die Rathaustreppe zur Pforte nur von Süden, von der Hebelstraße aus, benutzbar. Für Rathausbesucher und -mitarbeiter wird der Weg zur Pforte beschildert, teilt die Stadt Karlsruhe mit.

