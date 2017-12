Flugausfälle in Deutschland: Rynair-Piloten wollen vor Weihnachten streiken

Eigentlich schienen europaweite Pilotenstreiks bei der irischen Ryanair schon vom Tisch zu sein. Doch die erste Sondierung mit der deutschen Gewerkschaft brachten nur neuen Ärger, unter dem zunächst mal die Passagiere leiden müssen. Auch der Baden-Airpark könnte betroffen sein.

Unmittelbar vor dem Weihnachtsfest müssen sich zumindest die deutschen Kunden der irischen Fluggesellschaft Ryanair doch noch auf Streiks der Piloten einrichten.

Zu dem vierstündigen Arbeitskampf von 5 Uhr bis 9 Uhr an diesem Freitag (22. Dezember) hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) alle festangestellten Piloten der deutschen Basen aufgerufen. Es wäre der erste Streik in der Geschichte der 1985 gegründeten Fluggesellschaft. Die Zahl der betroffenen Flüge war zunächst unklar.

Auswirkung auf Baden-Airpark noch nicht abzusehen

Ryanair hatte kurz vor der Ankündigung des Warnstreiks noch mitgeteilt, mit der VC am 5. Januar in Frankfurt sprechen zu wollen. Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche die verschiedenen nationalen Gewerkschaften überraschend zu Gesprächen eingeladen und angekündigt, sie als legitime Interessensvertretungen der Ryanair-Piloten anzuerkennen. Die Gewerkschaften hatten daraufhin erste konkrete Streikdrohungen zurückgenommen, um die Gespräche nicht zu belasten.

Auf Anfrage von ka-news teilte eine Sprecherin des Baden-Airparks mit, dass dort die Auswirkungen derzeit noch nicht bekannt sind. In der Zeit zwischen 5 und 9 Uhr sollen dort laut Flugplan drei Ryanair-Maschinen starten. Ob diese ebenfalls ausfallen, sei noch nicht bekannt.