Der Lärm des Einbruchs machte Zeugen auf die Tat aufmerksam: Am frühen Mittwoch gelang der Polizei eine Festnahme eines Einbrechers. Der Tatverdächtige ist gerade einmal 16 Jahre alt.

Am frühen Mittwoch klickten in Mühlburg die Handschellen: Der Polizei ist ein 16-Jähriger ins Netz gegangen, der zuvor einen Einbruch verübt haben soll. Gegen 3.45 Uhr sei er so in die Werkstatt einer Schreinerei in der Hansastraße eingedrungen. Dort habe er Werkzeug gesucht, um in das separate Büro zu gelangen.

Anwohner wurden aber durch den Lärm auf die Tat aufmerksam und riefen die Polizei. Der Jugendliche ergriff die Flucht ohne Beute, dafür hinterließ er aber eine Reihe von Spuren am Tatort. Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung ein, die gegen 5 Uhr Erfolg hatte.

Eine Streife stellte den auf der Hansastraße rennenden 16-Jährigen. Beim ersten Versuch der Festnahme konnte er sich noch losreißen und ergriff die Flucht, doch wenig später gelang die Festnahme, so die Polizei abschließend.