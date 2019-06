vor 41 Minuten Karlsruhe/Pforzheim Fliegende Baumaterialien, überflutete Straßen und ein Erdrutsch: Hitze-Unwetter trifft Karlsruhe und den Raum Pforzheim

Kaum hat der Sommer in der Region um Karlsruhe Einzug gehalten, sind auch schon die ersten Unwetter im Anmarsch. So auch am Montagnachmittag: Rund 50 sturmbedingte Einsätze registrierte die Polizei Karlsruhe in ihrem Einzugsgebiet. Besonders heftig hat es aber den Raum Pforzheim erwischt.