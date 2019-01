vor 2 Stunden Karlsruhe Flaschenwurf auf der Durlacher Allee: Unbekannter beschädigt vorbeifahrendes Auto

Eine Bierflasche hat am Samstagnachmittag einen Schaden von 1.500 Euro verursacht. Die Flasche wurde von einem Unbekannten an der Durlacher Allee in die Luft geworfen und traf schließlich ein Auto. Nun werden Zeugen gesucht, die den Mann und seine Begleitung gesehen haben.