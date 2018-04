vor 7 Stunden Karlsruhe Flammen schlagen aus Dachstuhl: Feuerwehr muss Reihenhäuser räumen

In den frühen Morgenstunden ist in der Karlsruher Nordweststadt ein Feuer ausgebrochen. Gegen 4.20 Uhr rückte die Feuerwehr in die Kaiserslautener Straße aus. Beim Eintreffen schlugen Flammen auf dem Dachstuhl eines Reihenendhauses.