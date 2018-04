Feuerwehreinsatz wegen 5-Jähriger: Kind sperrt Mutter in Rüppurr aus

Einen gehörigen Schreck hat ein kleines Mädchen ihrer Mutter eingejagt: Als die Mutter kurz in den Keller ging, sperrte das Kind sie aus - obwohl Essen auf dem Herd stand. Damit es nicht zum Brand kommt, rief die Mutter die Feuerwehr.

"Am Dienstagmittag wollte eine 37-jährige Mama lediglich kurz in den über ein Treppenhaus separierten Keller, um Wäsche zu machen, als sie plötzlich feststellen musste, dass sie von ihrer fünfjährigen Tochter aus der Wohnung ausgesperrt wurde." Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Das Kind war der Mutter unauffällig über das Treppenhaus des im Hänselweg liegenden Hauses gefolgt und hatte zuvor die Haustür hinter sich zugezogen.

"Da die 37-Jährige gerade eine kochende Suppe auf dem Herd stehen hatte, war ihr die Dringlichkeit der Lage offenbar schnell bewusst", beschreibt die Polizei weiter. Sie sei daher aus dem Keller nach draußen geklettert und habe von dort die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Helfer gelangten dann durch ein geöffnetes Fenster im den oberen Etagen in das Wohnungsinnere. "Die im Treppenhaus verweilende Fünfjährige war wohlauf und auch die Suppe köchelte noch immer vor sich hin." Es kam weder zu einer Brand- noch zu einer Rauchentwicklung.