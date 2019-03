vor 8 Stunden Karlsruhe Feuerwehreinsatz in der Oststadt: 70-Jähriger stirbt nach Zimmerbrand in Seniorenheim

In einem Seniorenheim in der Karlsruher Oststadt kam es am Dienstag um kurz vor 7 Uhr zu einem Zimmerbrand, bei dem ein 70-jähriger Bewohner tödlich verletzt wurde. Das teilt die Feuerwehr in einer Meldung an die Presse mit. Nach Angaben der Polizei hatten sich auf dem Herd abgelegte Gegenstände entzündet.