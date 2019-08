vor 13 Stunden Karlsruhe Feuer nahe Waldstadt: Forsthaus und Kleintransporter brennen nieder - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Großbrand in der Nähe der Waldstadt. Gegen 5 Uhr wurde die Feuerwehr in die Friedrichstaler Allee gerufen, weil ein Forsthaus im Hardtwald in Flammen stand. Ein Ausbreiten des Brandes konnte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an.