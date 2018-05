vor 8 Stunden Karlsruhe Feuer in der Waldstadt: Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar

Am Sonntag kam es zu einem Wohnungsbrand in der Schneidermühlerstraße in der Karlsruher Waldstadt. Brandursache war ein Feuer in der Küche der Wohnung, so die Polizei. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Allerdings ist die Wohnung durch den Brand unbewohnbar.