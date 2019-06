vor 6 Stunden Karlsruhe Feuer in der Karlsruher Kronenstraße: Betrunkener wirft Molotow-Cocktail aus dem Fenster

Ein Betrunkener hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Karlsruhe einen Brandsatz aus einem Fenster heraus auf die Kronenstraße geworfen. Bei der anschließenden Explosion des Molotow-Cocktails sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.