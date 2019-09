vor 6 Stunden Karlsruhe Feuer auf Balkon ausgebrochen: Mehrfamilienhaus in der Nordstadt nach Brand unbewohnbar

Am frühen Montagmorgen kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordstadt. Das Feuer war offenbar gegen 3.15 Uhr auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Die Brandursache ist bislang noch unklar.