Am Samstag hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl gegen vier Ungarn erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, zahlreiche Einbrüche in und um Karlsruhe begangen zu haben. Die mutmaßlichen Diebe hatten es vor allem auf Fahrradgeschäfte abgesehen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilten, kam es bereits vor wenigen Tagen zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Ötigheim. Umfangreiche Ermittlungen der Kripo führten die Beamten zu den vier Tatverdächtigen, die erst wenige Tage vor der Tat aus Ungarn nach Deutschland reisten. Die Männer im Alter von 30 bis 46 Jahren haben wohl erst mehrere Läden ausgekundschaftet und sich dann für den Laden in Ötigheim entschieden.

Unmittelbar nach dem Einbruch wurden sie durch Beamte der Kriminalpolizei verhaftet. In einem der beiden Fahrzeuge fanden die Ermittler 30 E-Bikes und Fahrräder. Geschätzter Wert: Etwa 50.000 Euro, die aus dem Einbruch in Ötigheim stammen sollen.

Den vier Verdächtigen wird nun vorgeworfen, seit Mitte 2017 im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sowie im benachbarten Kreis Rastatt zahlreiche Einbrüche begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern laut Polizeibericht allerdings noch an.