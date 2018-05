17. Karlsruher Bierbörse vom 31. August bis 2. September

Im Spätsommer wird der Karlsruher Schlossgarten wieder zum größten Biergarten der Fächerstadt und zum zu Hause vieler Bierfreunde. Denn dann öffnet die Karlsruher Bierbörse zum 17. Mal ihre Tore. Von Freitags bis Sonntags können Bierfreunde und solche, die es noch werden wollen, etwa 500 teils exotische Biersorten aus unzähligen Zapfhähnen verkosten. Mit 60 Ständen und zwei Live-Bühnen finden jedes Jahr immer mehr Besucher den Weg in den Schlossgarten. Die Karlsruher Bierbörse gehört damit zu den größten Bierfesten in Baden-Württemberg. An zahlreichen Imbissständen können Besucher die richtige Grundlage für einen Ausflug in die Welt der Biere finden. Die Bierbörse hat sich inzwischen zu einer ganzen Veranstaltungsreihe entwickelt und findet während der Sommermonate in vielen deutschen Großstädten statt. So unter anderem auch vom 4. bis 6. Mai in Pforzheim.