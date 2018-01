vor 5 Stunden Anya Barros Karlsruhe Feierliche Amtseinführung: Karlsruhe vereidigt neue und alte Bürgermeister

Nach dem Erster Bürgermeister Wolfram Jäger zum 31. Dezember 2017 in den Ruhestand ging, wurden am Dienstag seine Nachfolger offiziell in ihre neuen Ämter eingeführt. Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz und Bürgermeister Albert Käuflein wurden feierlich vereidigt.