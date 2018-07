vor 19 Stunden Karlsruhe Fehler auf Anzeigetafeln: VBK vermelden fälschlicherweise einen Terroranschlag

Für eine sehr kurze Zeit war am Nachmittag eine Meldung an den Haltestellen zu sehen, die sicherlich einigen Fahrgästen einen Schreck eingejagt hat: So solle es zu einem Terroranschlag in der Stadt gekommen sein. Diese Anzeige entspricht aber nicht der Wahrheit - es war schlicht ein Bedienfehler.