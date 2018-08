Durch die Hitze am Wochenende hatten viele Karlsruher eine Abkühlung dringend nötig. Da kam das Schwimmen für den guten Zweck im Wolfartsweierer Freibad wie gerufen.

Die Sommerhitze trieb viele Besucher auch am Sonntag, 5. August, in das Freibad Wölfle. Dort sprangen rund 150 Schwimmer unter dem Motto "Wecke das Wölfle in Dir" ins kühle Nass, um möglichst viele Bahnen zurückzulegen. Denn: Jede geschwommene Bahn entsprach dabei einem Euro. Eine Spende für den Erhalt des ehrenamtlich betriebenen Schwimmbads in Wolfartsweier.

Insbesondere die Kinder zeigten den Nachmittag über ihre Motivation im Wasser. So schwammen auch die Kleinsten stolze zwei Bahnen, während ältere Kinder sogar mit 100 oder mehr Bahnen auftrumpfen konnten.

Nach dem Startschuss um 14 Uhr stand gegen 20 Uhr fest wie fleißig die Schwimmer waren: Fast 4.900 Bahnen kamen zusammen, die rund 123 Kilometern entsprechen - sehr zur Freude des Fördervereins Freibad Wolfartsweier.

Eine schöne Geste, mit der die Badbetreiber vielleicht nicht gerechnet haben: Die Stadt Karlsruhe verdoppelte jeden der 4.886 Euro, so dass die Spenden am Ende auf knapp 25.000 Euro erhöht wurden. Die Unterstützung kommt der Renovierung des Kinderbeckens sowie des Freibadbetriebs zu Gute. Denn das finanziert sich neben den Eintrittsgeldern lediglich durch einen Förderverein, dessen Mitglieder einen jährlichen Beitrag zahlen und sich zudem ehrenamtlich bei Projekten im Familienbad engagieren.