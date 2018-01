Falsche Polizisten: Diebe rauben 75-Jährige in eigener Wohnung aus

Am Dienstag klauten falsche Polizeibeamte wertvolle Uhren im Wert von mehreren tausend Euro und rund 1.000 Euro Bargeld von einer 75-jährigen Wohnungsinhaberin in der Karlsruher Oststadt.

Laut Polizei hatte sich ein Mann gegen 20.30 Uhr telefonisch bei der Frau gemeldet, der sich als "Polizeiführer" ausgab und ihr mitteilte, er würde einen zivilen Polizeibeamten bei ihr vorbeischicken, der Überprüfungen zu einer bereits gestohlenen Uhr vornehmen soll. Wenig später läutete auch ein angeblicher Zivilbeamter.

Obwohl die Frau zunächst laut Polizei "argwöhnisch" war, war sie durch den noch immer mit ihr telefonierenden "Polizeiführer" von der Echtheit des Zivilbeamten zu überzeugen und ließ den Unbekannten in ihre Wohnung. "Schließlich öffnete die Wohnungsinhaberin einen Safe, mit dessen Inhalt - drei wertvolle Uhren der Marken Rolex, Patek Philippe und Ulysse Nardin sowie dem Bargeld - der Täter nach geschickter Ablenkung verschwand," so die Polizei am Mittwoch.