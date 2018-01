vor 8 Stunden Waldbronn Fahrrad-Diebstahl im großen Stil: Diebe plündern Laden in Waldbronn

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Diebe 40 hochwertige Fahrräder gestohlen. Dafür sind sie in ein Ladengeschäft in Waldbronn eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.