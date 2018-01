Fahrerflucht in Karlsruhe: Autofahrer erfasst Fußgänger und haut ab!

Am Mittwochmorgen kam es in der westlichen Karlsruher Innenstadt zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Jetzt sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer und Zeugen, die ihn gesehen haben könnten.

Der Unbekannte soll um kurz vor 7 Uhr mit seinem Auto vom Kaiserplatz kommend auf der Kaiserstraße Richtung Innenstadt unterwegs gewesen sein. An der Einmündung zur Douglasstraße bog der Fahrer nach links ab und erfasste dabei einen 23-jährigen Fußgänger, der gerade die Douglasstraße überquerte. Der Fahrer hielt kurz an, um dann mit quietschenden Reifen in Richtung Stephanienstraße davon zu fahren.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung weiter mitteilt, begab sich der 23-Jährige selbstständig ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Vom Krankenhaus aus verständigte der junge Mann die Polizei. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunkelroten, älteren Peugeot 306 mit Karlsruher Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Nummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.