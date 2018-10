vor 2 Stunden Bretten Fahrerflucht in Bretten: Kind angefahren, Fahrer abgehauen

Zu einer besonders dreisten Art der Unfallflucht kam es am Dienstagmorgen in Bretten im Landkreis Karlsruhe. Ein bislang unbekannter Fahrer eines hellen Autos soll am Montagmorgen einen 10-jährigen Jungen angefahren haben und dann geflüchtet sein. Der Junge wurde bei seinem Sturz verletzt, die Polizei sucht jetzt nach dem flüchtigen Fahrer.