Fahrbahnsperrung am Hauptfriedhof: Spärliche Ausschilderung verwirrt Autofahrer und bringt sie teilweise auch in Gefahr

Einige Wochen schon ist die Haltestelle Hauptfriedhof von den Bauarbeiten im Karlsruher Osten betroffen. Seit Montag sorgt nun die Sperrung der Fahrbahn stadtauswärts für Verwirrung bei den Autofahrern. Der Grund: Eine nur spärliche Hinweisbeschilderung. ka-news hat Baustellenmanager Jürgen Lohmeyer zu dem Problem befragt.

Während der Sommerferien sind in Karlsruhe zahlreiche Bauarbeiten im Gange. Zu diesen gehört auch der barrierefreie Umbau der Haltestelle Hauptfriedhof in der Haid-und-Neu-Straße. Durch die Bauarbeiten ist die Spur mit der Fahrtrichtung stadtauswärts noch bis voraussichtlich 19. September gesperrt. So weit, so gut - sollte man meinen.

Sperrung am Hauptfriedhof sorgt für Verwirrung

Doch bei der Durchfahrt der Baustelle stadteinwärts fällt auf: Immer wieder kommt es hier für Verkehrsteilnehmer zu kritischen Situationen, weil Autos in Fahrtrichtung Stutensee trotz der Sperrung noch bis direkt vor die Baustelle am Hauptfriedhof fahren.

Sichtlich verwirrt von der gesperrten Fahrbahn versuchen sie dort zu wenden - und kommen damit dem Gegenverkehr in die Quere. Was läuft schief bei der Verkehrsleitung auf der Haid-und-Neu-Straße?

In einem Gespräch mit ka-news am Mittwoch hat Jürgen Lohmeyer, Baustellenmanager der Stadt Karlsruhe, die Baustellensituation in der Oststadt eigentlich als problemlos eingestuft. Warum kommt es dennoch zu brenzligen Situationen vor der Baustelle am Hauptfriedhof? "Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, da das Verhalten der Verkehrsteilnehmer sehr individuell ist", erklärt Jürgen Lohmeyer auf erneute Nachfrage von ka-news.

Fehlende Beschilderung führt Autofahrer in die Irre

Seiner Meinung nach besteht kein Grund zur Aufregung: "Am dritten Bautag beruhigt sich die Situation in der Regel immer von selbst. Wir wollen darauf aber natürlich nicht warten." Deshalb setzt der Baustellenmanager auf eine ausgiebige Beschilderung, die solche Situationen vorbeugen sollen.

Doch hier fällt auf: Die Karl-Wilhelm-Straße sowie die Haid-und-Neu-Straße sind vom Durlacher Tor bis zum Hauptfriedhof nur sehr spärlich mit Baustellenschildern bestückt. Lediglich am Karl-Wilhelm-Platz stehen zwei temporäre Sackgassenschilder, die auf die Bauarbeiten aufmerksam machen sollen.

Und auch direkt vor der Sperrung befindet sich ein provisorische aufgestelltes Hinweisschild - für die dort wendenden Autofahrer kommt dieser Hinweis allerdings etwas zu spät. Umleitungsschilder? Ebenfalls Fehlanzeige.

Jürgen Lohmeyer erklärt diesen Umstand gegenüber ka-news mit den vielen kleinen Einmündungen und Seitenstraßen, die von der Karl-Wilhelm- und der Haid-und-Neu-Straße abführen. "Wir haben viel Quell- und Zielverkehr zwischen Durlacher Tor und der Baustelle. Deshalb ist es uns nicht möglich, an jeder Einmündung Schilder aufzustellen."

"Alle zu informieren ist schlichtweg unmöglich"

Das hält er aber auch nicht für nötig. Mit Infoveranstaltung für Anlieger, die es vor Baubeginn gab, sowie der Verteilung von Info-Zetteln für Anwohner und Firmen vor Ort, seien nach Meinung des Baustellenmanagers die meisten Menschen ausreichend sensibilisiert.

Dennoch gibt er zu: "Alle zu informieren ist schlichtweg unmöglich!" Dafür gingen die Hinweisschilder in der momentanen Baustellenvielfalt Karlsruhes einfach zu sehr unter.

Fehlende Beschilderung am Durlacher Tor

Auf die Frage, warum denn nicht schon am Durlacher Tor auf die Sperrung am Hauptfriedhof hingewiesen wird, reagiert Lohmeyer überrascht: Eigentlich sollte die Baustelle dort bereits mit Sackgassenschild und Umleitungshinweis ausgeschildert sein. Er wolle dem Problem nun nachgehen. "Über solch wertvolle Hinweise sind wir natürlich dankbar", versichert er gegenüber ka-news.

Nachbesserung ist nicht geplant

Auch wenn die offizielle Umleitung in der Karl-Wilhelm- und der Haid-und-Neu-Straße noch nicht ersichtlich ist: Eingerichtet ist sie natürlich, so Jürgen Lohmeyer. Autofahrer können entweder den Adenauerring und die Rintheimer Querallee benutzen, um die Sperrung zu umfahren. Alternativ steht die Umleitung über die Durlacher Allee und die Tullastraße zur Verfügung.

Eine Nachbesserung der Beschilderung in der Karl-Wilhelm- und der Haid-und-Neu-Straße plant Lohmeyer nach eigenen Angaben nicht. "Wir haben keine Hinweise über etwaige chaotische Situationen vor Ort", stellt er im Gespräch mit ka-news noch einmal klar.

Er räumt aber ein: "Das kann sich mit dem Schulbeginn nach den Sommerferien allerdings auch ändern." Falls dann doch eine Nachsteuerung der Verkehrsführung erforderlich würde, werde er diese natürlich entsprechend anpassen, so der Baustellenmanager abschließend.