Graffiti an den Wänden, veraltete Technik und kaputte Sanitäranlagen - der Zustand der Schultoiletten ist in vielen Städten Gegenstand politischer Diskussionen. Auch in Karlsruhe landet das Thema nun erneut im Gemeinderat: Die FDP-Fraktion wünscht sich eine genaue Übersicht, welche Anlagen auf welchem Sanierungsstand sind.

Die Forderung nach einer Instandsetzung der schulischen Sanitäreinrichtungen - in Karlsruhe wird sie immer deutlicher. Bereits im Juli vergangenen Jahres war das Thema Teil der Haushaltsdebatten im Gemeinderat. Damals sprach sich die SPD-Fraktion für die Beseitigung der "menschenunwürdigen Zustände" in den Toilettenanlagen der Karlsruher Schulen aus.

Fraktion wünscht sich klare Übersicht zum Stand der Dinge

"Die derzeitige Situation ist nicht mehr zumutbar", stellte die Fraktion damals klar. Eine sogenannte dynamische Prioritätenliste sollte nach Ansicht der Stadträte daher helfen, die unterschiedlichen Sanierungspläne nach ihrer Dringlichkeit zu gliedern.

Passiert ist seitdem nichts - das zumindest kritisiert die FDP-Fraktion in ihrer aktuellen Anfrage an die Stadt Karlsruhe: "Seit vielen Jahren reden wir darüber, aber ein Anfang wurde nicht gemacht!", heißt es darin. "Die Toilettenanlagen an unseren Schulen müssen jetzt auf die vordringliche Sanierungsliste!" Die Stadträte wünschen sich von Seiten der Stadtverwaltung nun ebenfalls "eine klare Übersicht", welche Toilettenanlage sich in welchem Zustand befindet.

Maßnahmenpaket muss verlängert werden

Diesem Wunsch kommt die Stadt in ihrer Stellungnahme zwar nicht nach, verweist aber auf ein 2012 erstelltes Gutachten, in dem der Zustand der Sanitärräume an Schulen geprüft worden sei. Ein daraufhin beantragtes Maßnahmenpaket regelt seit Mitte 2013 alle finanziellen Ausgaben, die im Zuge von Toilettensanierungen getätigt werden. Demnach werden laut Stadt pro Jahr zirka 1,5 Millionen Euro für die Instandsetzung von Sanitäranlagen ausgegeben, bis 2018 seien es insgesamt rund sechs Millionen Euro gewesen.

Beantragt wurde das Maßnahmenpaket bis 2020, aber: "Es ist schon jetzt abzusehen, dass auch in den kommenden Haushalten Mittel für die Modernisierung von Schulhaustoiletten und Dusch- und WC-Räumen in Sporthallen beantragt werden müssen", so die Stadt. Über den aktuellen Stand der Sanierungsmaßnahmen wolle die Verwaltung in der Sitzung des Bauausschusses berichten.

