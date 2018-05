vor 4 Stunden Karlsruhe/Waghäusel Exhibitionisten in Karlsruhe und Waghäusel: Täter entblößen sich vor Frau und Kind

Von gleich zwei Fällen, in denen Männer sexuelle Handlungen an sich vor den Augen von einer Frau oder einem Kind durchgeführt haben, berichtet die Polizei in Pressemeldungen. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt entkommen.