vor 7 Stunden Karlsruhe Exhibitionist vor dem Schaufenster: Mann entblößt sich vor Friseur-Geschäft

Ein respektloses Verhalten hat ein bislang unbekannter Mann am Montag vor einem Friseurgeschäft in der Kaiserstraße an den Tag gelegt. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Er hatte sich mit geöffneter Hose den Kunden und Mitarbeitern eines Friseurs präsentiert.