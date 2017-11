Am Dienstagabend hat ein bislang unbekannter Mann sich in zwei unterschiedlichen Fällen gegenüber Frauen in einer schamverletzenden Weise gezeigt. Die Polizei sucht nun nach dem Mann.

Offenbar in gleich zwei Fällen verhielt sich am Dienstagabend in Karlsruhe ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise gegenüber zwei Frauen. Aufgrund der Beschreibungen der Frauen, geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Mann handelt.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 2. Eine 35-jährige Geschädigte stieg kurz zuvor am Europaplatz in die Tram in Richtung Brauerstraße ein und setzte sich in den hinteren Bereich der Bahn. Ihr schräg gegenüber saß bereits ein Mann, der sie unvermittelt anstarrte. Wenige Augenblicke später bemerkte die 35-Jährige, dass der Unbekannte sein Geschlechtsteil entblößt hatte und an diesem manipulierte. Als die Geschädigte daraufhin mit ihrem Handy die Polizei verständigte, flüchtete der Mann aus der Straßenbahn.

Gegen 19.30 Uhr fiel der Exhibitionist dann ein zweites Mal in einem Supermarkt in der Karlstraße auf. Dort hielt sich der Mann zunächst in auffälliger Weise in der Nähe einer 38-jährigen Frau auf. Als sie sich schließlich zu dem Unbekannten umdrehte bemerkte sie, dass dieser sein Glied aus der Hose geholt hatte und daran herumspielte. Als die 38-Jährige sich daraufhin Hilfe holen wollte, ergriff der Mann die Flucht und rannte aus dem Geschäft.

Beide Frauen beschrieben den Unbekannten als etwa 50 bis 55 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, mit grauem Bartwuchs und einem allgemein ungepflegtem Erscheinungsbild. Bekleidet war vermutlich mit einer Jeanshose. Wer Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.