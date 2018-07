vor 3 Stunden Stutensee Exhibitionist entblößt sich vor Frau am Baggersee - Polizeifahndung führt nicht zum Erfolg

Ein Exhibitionist hat sich am Donnerstag kurz nach 22 Uhr am Baggersee bei Stutensee-Spöck vor einer 33-jährigen Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Mann wird nun von der Polizei gesucht.