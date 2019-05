vor 2 Stunden Karlsruhe Ethanol ausgelaufen: Feuerwehr rückt zu Gefahrgut-Einsatz am Güterbahnhof West aus

Wie die Bundespolizei auf Nachfrage von ka-news bestätigt, kam es am Donnerstagvormittag am Bahnhof Karlsruhe West in Grünwinkel zu einem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr: Aus einem Güterzug soll eine kleine Menge Ethanol ausgetreten sein. Die Bahnstrecke musste daher bis etwa 11.30 Uhr gesperrt werden.